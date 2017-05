Koetspaard overlijdt na val in gracht

Het paard kwam in de gracht terecht en was op slag dood. Het andere paard werd meegesleurd en raakte gewond aan een been en de neus. Beide eigenaars werden door de klap uit de koets geworpen maar bleven ongedeerd. Waarom het paard een commando weigerde uit te voeren, blijft onduidelijk.

"Mogelijks gebeurde dit in een paniekreactie of werd het dier onwel. Beide paarden waren volle zussen en waren tussen zes en zeven jaar oud. Ze hadden heel goeie referenties en een stamboom en namen regelmatig succesvol deel aan wedstrijden. Mijn echtgenoot is er dan ook het hart van in", vertelt een aangeslagen eigenares.

(NDZ)