Kleine brand bij chemisch bedrijf Proviron in Oostende

"Er was een technisch mankement in een installatie met butylchloride", weet Dries Van Der Veken van de brandweer van Oostende. "Het ging om een toortsbrand waarbij er vlammen uit een schoorsteen kwamen. Het vuur was erg snel onder controle. De overdruk werd weggenomen en de bedrijfsbrandweer deed het nodige."

Dat de brandweer van Oostende ook ter plaatse kwam, is omdat Proviron een zogenaamd Seveso-bedrijf is. "We deden nog een controle. Er vielen geen gewonden bij het incident en er kwamen ook geen schadelijke gassen vrij", aldus nog Dries Van Der Veken.

(EFOO - Foto EFOO)