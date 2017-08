Kinderen in moeilijkheden voor kust van Bredene, redders voorkomen erger

Dankzij hun snelle optreden werd erger voorkomen en konden beide kinderen op het droge worden geholpen. Ze werden afgevoerd naar een ziekenhuis in Oostende waar ze nog een nachtje ter observatie moeten blijven. Op het moment van de feiten waren de ouders niet aan de waterlijn te bespeuren, ze waren alleen het water in gegaan. Na de reddingsoperatie werden de ouders aangetroffen in de duinen.

"Ik ben zeer tevreden met de goede afloop en het snelle optreden van de redders", zegt hoofdredder Kelly Spillier. "Gelukkig hadden onze redders snel in de gaten dat de kinderen in moeilijkheden verkeerden. Hoe dan ook wil ik nogmaals een oproep doen om ten eerste kinderen niet alleen het water in te laten gaan. Ten tweede wil ik vragen om niet te zwemmen in onbewaakte zones en steeds de aanbevelingen van de redders op te volgen."