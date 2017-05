Toen de brandweer ter plaatse kwam hadden de bewoners de schade reeds kunnen beperken door zelf het ontstane brandje te blussen. De brandwwer deed enkel nog een na-controle om te zien of alle vuur was gedoofd. Een bewoonster liep wel een lichte brandwonde op maar ze kon in een ziekenwagen worden verzorgd en moest niet naar het ziekenhuis.

(JT)