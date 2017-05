Keukenbrand in Gullegem tijdig ontdekt dankzij rookmelder

Het vuur brak uit nadat de bewoner kort voordien een pot op het vuur had gezet, maar deze uit het oog verloor. Toen de man even later lawaai opmerkte in de keuken en tegelijk het alarm van de rookmelder hoorde afgaan, merkte hij de brand in de keuken op.

De man verwittigde zelf nog de hulpdiensten en trok de keukendeur dicht, waardoor de zuurstoftoevoer naar de brand werd afgesneden. De brandweer snelde ter plaatse en kon zich beperken tot het nablussen van de keuken en het ventileren van de woning. In de keuken van de woning is er vooral brandschade aan de kasten rondom de dampkap, terwijl de andere delen van de benedenverdieping te lijden hebben onder rookschade. De man kreeg het aanbod om elders de nacht door te brengen, maar verkoos in de woning te blijven. Niemand raakte gewond.

(NDZ)