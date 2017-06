In de Buurtspoorwegstraat in Bredene is donderdagavond brand ontstaan in een appartement op de eerste verdieping boven een frituur. De bewoner was aan het koken, toe bij het aanzetten van de dampkap er een kortsluiting ontstond. De brandweer kwam ter plaatse. De schade bleef beperkt tot de keuken.

(DJ / foto DJ)