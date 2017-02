Verschillende kalveren zijn dinsdagavond aan de dood ontsnapt nadat brand ontstond aan de dakisolatie van de stal op een landbouwbedrijf aan de Priester Coulonstraat. De brand, die gepaard ging met hevige rookontwikkeling, werd door de buren opgemerkt, die ook meteen de brandweer verwittigden. Ondertussen was de landbouwer reeds begonnen met blussen en konden ook de kalveren uit de stal gehaald worden. Niettemin is er in de stal toch heel wat schade.

(NDZ)