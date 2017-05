Jongen ziet op tablet dat zijn moeder in het ziekenhuis ligt

Daisy Werbrouck reed omstreeks 15.30 met haar Volkswagen naar het Olympiazwembad. Toen ze merkte dat ze de oprit voorbij was gereden maakte ze rechtsomkeer. Op dat moment werd haar wagen in de flank gegrepen door een Citroën-bestelwagen, waarvan de bestuurder naar verluidt even afgeleid was. Beide voertuigen belandden in de struiken en Daisy, die als nachtbewaakster werkt in de gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem, werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Sint-Jan. Haar dertienjarige zoon, die een half uurtje eerder met zijn fiets naar het zwembad was gereden, begon zich intussen zorgen te maken. Toen zijn moeder maar niet afkwam fietste hij terug naar huis, maar ook daar was ze niet. Vervolgens zocht hij via een app op zijn tablet naar de positie van haar gsm. Tot zijn verbazing merkte hij dat het toestel zich in het ziekenhuis bevond. Hierop raakte de jongen wat in paniek. Een tiental minuten later kwam zijn vader, die door de politie verwittigd werd, hem oppikken.

(AFr/TLG)