Jongeman uit Waregem overleden na tragisch arbeidsongeval in Oostende

In Oostende heeft zich dinsdag een ernstig arbeidsongeval voorgedaan tijdens dakwerken. Daarbij viel de 31-jarige N.S. uit Waregem door een gat in het dak. De man is overleden aan zijn verwondingen. Er is een deskundige aangesteld en ook de diensten van Welzijn op het Werk zijn verwittigd om de omstandigheden van het ongeval nader te onderzoeken.