Jong fietsertje omgekomen na aanrijding door vrachtwagen in Brugge

Het ongeval gebeurde langs de Gistelsteenweg. Het jongetje zit in de derde kleuterklas in basisschool Sint-Lodewijkscollege, voorheen Immaculata. Hij wilde met zijn fietsje het zebrapad oversteken, maar werd door een vrachtwagen gegrepen. Volgens getuigen stond het jongetje naast zijn fiets om over te steken aan het zebrapad. De vrachtwagenchauffeur merkte hem niet op. Het jongetje belandde onder de wielen en werd even meegesleurd. Zijn moeder haalde hem eigenhandig onder de vrachtwagen vandaan. De hulpdiensten reanimeerden het jongetje twintig minuten lang en brachten hem toen naar het ziekenhuis over. Daar vocht het voor zijn leven, maar tevergeefs. Het is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

Schooldirecteur Marc Slosse zegt dat het drama erg zwaar valt voor de collega's, kinderen en ouders. "We zitten deze namiddag met enkele collega's samen om te kijken hoe we tegen morgen een rouwruimte en een rouwregister kunnen voorzien", zegt hij woensdagmiddag bij Radio 2 West-Vlaanderen. "Een aantal ouders is ook al met bloemetjes naar de school gekomen. We zullen ook nog een rouwkoffer ter beschikking stellen, zodat alle klassen individueel en aangepast aan hun niveau met dit verlies kunnen omgaan."

(TLG/FJA - Foto's TLG)