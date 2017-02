Jong fietsertje in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen in Brugge

Het ongeval gebeurde langs de Gistelsteenweg. Het jongetje zit in de derde kleuterklas in basisschool Sint-Lodewijkscollege, voorheen Immaculata. Hij wilde met zijn fietsje het zebrapad oversteken, maar werd door een vrachtwagen gegrepen. Volgens getuigen stond het jongetje naast zijn fiets om over te steken aan het zebrapad. De vrachtwagenchauffeur merkte hem niet op. Het jongetje belandde onder de wielen en werd even meegesleurd. Zijn moeder haalde hem eigenhandig onder de vrachtwagen vandaan. De hulpdiensten reanimeerden het jongetje twintig minuten lang en brachten hem toen naar het ziekenhuis over. Daar vecht het voor zijn leven.

(TLG - Foto TLG)