Heel wat ongevallen en valpartijen door winterse weersomstandigheden in regio Kortrijk

Zo gebeurde omstreeks 7 uur een ongeval met vijf wagens op het knooppunt van de A19 met de E403 in Moorsele, waarbij als bij wonder geen gewonden vielen maar verschillende voertuigen zwaarbeschadigd raakten. Ook op de R8 in Bissegem gebeurde op ongeveer hetzelfde moment een ongeval toen op de brug over de Leie een wagen aan het slippen ging en tegen de vangrails terechtkwam. Ook hier vielen gelukkig geen gewonden en ging het om blikschade.

Druk voor ziekenwagendiensten

Erger was het gesteld op de E403 ter hoogte van Moeskroen. Daar kwam een wagen op zijn dak terecht en moest de bestuurster door de brandweer uit haar voertuig worden bevrijd. De bestuurster raakte daarbij lichtgewond, een passagier kon zelf het voertuig verlaten en raakte eveneens lichtgewond. "De ziekenwagendiensten in de zone Fluvia hadden het deze morgen superdruk en kregen de ene oproep na de andere te werken, daarbij ging het vooral voor mensen die uitgegleden waren op het trottoir en breuken opliepen", aldus persofficier Chris Deryckere van Fluvia.

Ook de spoedopname van het AZ Groeninge in Kortrijk kreeg heel wat patiënten te verwerken. Woordvoerster Veerle Dewispelaere: "Het was behoorlijk druk op onze spoedopname zaterdagmorgen. We kregen daarbij vooral patiënten over de vloer die verrast werden door gladde trottoirs en ten val kwamen. Meestal ging het om breuken van armen, benen, schouders."

Ook de spoedopnames van het ziekenhuis OLV Lourdes in Waregem en AZ Delta in Menen en Roeselare kregen heel wat patiënten met breuken over de vloer. Reeds de hele voormiddag regent het op de sociale media meldingen van burgers die waarschuwen voor spekgladde wegen en trottoirs. Deze morgen waarschuwden ook verschillende politiezones op Twitter voor plaatselijk erg gladde wegen en spiegelgladde trottoirs.

(NDZ)