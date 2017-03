Gouverneur Decaluwé heeft een noodplan voor massaredding op zee klaar

Het plan, dat er kwam op initiatief van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, is dinsdag voorgesteld door arrondissementscommissaris Anne Martens op de academische zitting rond de 30ste verjaardag van de ramp met de Herald of Free Enterprise. Het noodplan "Mass Rescue" kan nu al gebruikt worden.

Omdat er de jongste jaren steeds meer en vooral grotere cruiseschepen aanmeren in de haven van Zeebrugge, is er werk gemaakt van het noodplan "Mass Rescue". Dat dat plan er moest komen, werd bewezen na de scheepsramp met de Costa Concordia in 2012 voor de Italiaanse kust.

"Het risico dat er iets gebeurt, is klein, maar als het gebeurt, dan zijn daar wel enorme gevolgen aan verbonden, zeker als je weet dat er op sommige schepen soms tot 9.000 passagiers meevaren", aldus Martens.

Er zijn vier scenario's opgesteld, louter voor Search & Rescue, dus voor het helpen van de passagiers. Milieueffecten en dergelijk zijn opgenomen in een ander noodplan. "Er is een groene, gele, rode en zwarte code. Bij de eerste twee moet de veiligheid van de passagiers aan boord gegarandeerd worden. Dat is altijd het beste. Daarbij evacueren we pas als het nodig is. In de twee andere scenario's gaan we voor een volledige evacuatie. Dat zal het geval zijn als er acuut gevaar is voor de opvarenden en de passagiers en het schip niet meer stabiel en zeewaardig blijkt, of gewoon 'total loss' is."

Delen Zelfs de locaties waar de schepen naartoe gebracht worden of waar de mensen opgevangen zullen worden, liggen vast

Het doel van het plan is om alles te coördineren en organiseren. Dat moet dan gebeuren met een 'coördinatiecentrum zee', bij het MRCC in Oostende en een coördinator ter plaatse, en een "coördinatiecentrum land", met eventueel een overkoepelende coördinatiecel.

Het plan gaat heel ver: zelfs de locaties waar de schepen naartoe gebracht worden of waar de mensen opgevangen zullen worden, liggen vast. Er is zelfs een plaats voorzien die moet dienen als mortuarium.

Los van het plan "Mass Rescue" is er ook een psychosociaal interventieplan dat instaat voor de opvang van mogelijk getraumatiseerde slachtoffers na een ramp.

Het plan "Mass Rescue" is volledig af en werd zelfs in oktober al eens ingeoefend.

(BELGA)