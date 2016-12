Gezin met 4 kinderen moet nachtje elders slapen na brand in Ingelmunster

Maandagavond brak er brand uit aan een droogkast, die stond opgesteld in een tussengedeelte van een woning tussen de garage en de keuken van een gezin in de Kortrijkstraat in Ingelmunster. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon allerlei elektrische apparatuur - waaronder de droogkast - naar buiten brengen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Gelukkig vielen er geen gewonden bij het gezin met vier kinderen. Er is wel rook en waterschade, waardoor het gezin deze nacht zal verblijven bij familie.

(PADI)