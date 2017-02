Gemeentearbeider uit Knokke overleefde miraculeus een arbeidsongeval en is nu terug thuis

Zelfstandig wandelen lukt nog niet. Enkel binnenshuis kan Thierry Strubbe (52) zich behelpen met een kruk. Maar de weg die de gemeentearbeider het laatste half jaar afwerkte is indrukwekkend. Op 22 augustus vorig jaar gebeurde op het strand van Knokke het onwaarschijnlijke. Thierry belandde vroeg in de ochtend onder de wielen van een bulldozer en brak zowat alles wat er te breken valt in een mensenlichaam.

...