Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrisch verwarmingstoestel. Een overbuur kon de vlammen doven, maar omdat het elektrisch vuurtje bleef roken, werd de brandweer erbij gehaald. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. De Sint-Jacobsnieuwweg is het straatje tussen de D'hondtstraat en de Sint-Jacobsstraat in Ieper.

(pjb - foto pjb)