Fransman die vrouw doodreed in Pittem is vrij onder voorwaarden

De raadkamer van Brugge oordeelde dinsdagmorgen dat Alexandre R. (24) uit Rijsel niet langer in de cel moet blijven. Hij pleegde vluchtmisdrijf na het ongeval op de Brugsesteenweg in Pittem. De twintiger kwam toen van een erotisch massagesalon en haalde een vrachtwagen rechts in. Daarbij reed hij over het fietspad en de grasberm. Hij botste frontaal op Christiane die daar aan het fietsen was. De vrouw overleed ter plaatse.

Alexandre R. vluchtte te voet weg. Hij belde een taxi en liet zich naar huis voeren. Een dag later ging hij zichzelf bij de politie aanbieden. Ondertussen zit hij iets meer dan een maand in de Belgische cel. Maar de raadkamer vindt dat voorlopig voldoende. Al valt nu af te wachten of het parket zich bij die beslissing zal neerleggen.

(TLG - Foto a-Nele)