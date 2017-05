Fauve Farrazijn uit Oostrozebeke voorkomt uitslaande brand

In de Beukstraat (Verre Ginste) had de bewoner van huis nummer 5 Michel Hoste een brandje aangestoken met wat afval in zijn tuin. Het vuur breidde zich echter heel snel uit zodat de buren schrik kregen van een overslaande brand en zij alarmeerden de hulpdiensten.