Familie van verongelukte jongeman trekt naar rechter wegens slechte signalisatie bij ongeval

Nu doet zijn familie een oproep naar mensen die de situatie daar ook onveilig vinden of er zelf al nare ervaringen hadden. Gewapend met die getuigenissen willen ze binnenkort naar de rechtbank trekken. "Niet dat we hem daarmee terug krijgen", zegt papa Bart. "En voor het geld doen we het ook niet. Maar we willen er wel voor zorgen dat geen enkele ouder ooit nog zijn kind op deze manier moet begraven." Het tragische ongeval gebeurde op 9 oktober langs de Dudzelestraat in Damme, op 500 meter van de grens met Westkapelle. De jonge havenarbeider knalde toen met zijn wagen op de betonnen blokken. De klap was zo hevig dat geen hulp meer kon baten. Jens stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

Omdat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren, stuurde het parket van Brugge geen verkeersdeskundige ter plaatse. Ook van getuigen was geen sprake. Maar volgens de familie was de signalisatie op de plaats van het ongeval verre van in orde. En daarmee willen ze naar de rechtbank trekken. "Het gaat ons simpelweg over de plaats waar het ongeval is gebeurd. Het was algemeen geweten dat die vroeg om ongevallen. Het was trouwens niet het eerste ongeval dat daar gebeurde. Daarom hebben wij beslist om verdere stappen te ondernemen." En om die beslissing kracht bij te zetten, zijn de nabestaanden op zoek naar mensen die een schriftelijke, getekende verklaring willen opstellen over de plaats van het ongeval. "Kort nadien hebben ze de verlichting en de signalisatie daar helemaal aangepast. Er zijn heel wat mensen die het voordien echt gevaarlijk vonden. En net hun steun hebben we nu nodig."

Complexe zaak

De familie nam ondertussen al een advocaat onder de arm en bereidt een klacht tegen de betrokken partijen voor. "Het wordt een complexe zaak om na te gaan wie precies betrokken partij is", zegt meester Jan De Groote. "Maar het strafdossier werd geseponeerd en er werd indertijd geen verkeersdeskundige aangesteld. Bovendien beschikken wij over mailverkeer van kort voor het ongeval tussen verschillende betrokkenen. Zij hebben het op dat moment ook over het feit dat die plaats gevaarlijk is. We gaan dan ook een verkeersdeskundige aanstellen om alles alsnog na te gaan. Op basis van zijn bevindingen zullen we bekijken welke stappen we verder ondernemen."

Wie dezelfde mening als de familie van Jens is toegedaan, kan dat neerschrijven en ondertekend bezorgen aan de advocaat. Dat kan op het advocatenkantoor in de Dorpsstraat 140 in Westkapelle.

(TLG)