Ex-agent (76) veroorzaakt zwaar ongeval met 1,79 promille in bloed

"Met uw verleden als agent zou u beter dan wie ook de gevaren van alcohol in het verkeer moeten kennen. En nu moet u hier al voor de tweede keer verschijnen. Ik hoop dat het echt de laatste keer was." De Brugse politierechter kon gisteren niet lachen met de passage van een gepensioneerde politieagent (76) uit het West-Vlaamse Oudenburg in de rechtbank. Robert M. belandde op 12 augustus vorig jaar met zijn Mercedes in de gracht nadat hij eerst met 1,79 promille alcohol in zijn bloed een verlichtingspaal had geramd. De zeventiger had niet veel uitleg voor zijn rijgedrag en stelde enkel te weten dat hij in fout was. De politierechter kon door de staat van herhaling echter niet anders dan streng zijn en legde de gepensioneerde agent een rijverbod op van drie maanden en een geldboete van 2.400 euro. "Daarnaast moet u ook alle examens opnieuw doen. En die zijn vanaf morgen (vandaag, red.) veel strenger", gaf de politierechter nog mee.

(MM)