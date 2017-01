In de Havenstraat in Brugge vatte even na 15 uur de motor van een Mercedes vuur. De bestuurder kon de wagen nog op een parking rijden en de brandweer opwachten. Aangezien de hulppost maar 100 meter verwijderd is, waren die snel ter plaatse en konden ze voorkomen dat de wagen helemaal uitbrandde. De politie leidde het verkeer in goede banen. Niemand raakte gewond.

(Foto JVM)