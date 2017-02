Echtgenoot van verkeersslachtoffer brengt gratis boek op de markt

Stefan Proost (57) uit Knokke heeft een gratis e-book op de markt gebracht waarin hij zich beklaagt over de medische expertise na een ongeval. De vijftiger is zelf al acht jaar lang verwikkeld in een discussie met zijn verzekeringsmaatschappij na een ongeval van zijn vrouw Patricia Vantorre (53).

Patricia Vantorre (52) was kleuterjuffrouw in vrije basisschool OLVO in Knokke-Heist toen ze op 14 juli 2009 werd aangereden door een auto op de hoek van de Westkapellestraat en de Hendrik Consciencestraat in Heist. Ze liep verschillende breuken op in het gezicht en sindsdien zijn haar smaak en geur weg. Haar toestand verslechterde nadien nog zienderogen. Patricia kreeg last van spraakstoornissen en kon na een tijd zelfs niet meer rechtstaan. Vandaag is ze nog slechts een schim van de kleuterjuf die ze ooit was. Werken deed ze sinds het ongeval niet meer.

Eigen ervaring

"In het boek kunnen mensen lezen hoe een medische expertise in zijn werk gaat. Na een ongeval informeert niemand je over wat je te wachten staat. Niemand zegt je hoe gerechtsdeskundigen te werk gaan. Niemand zegt je dat je voor 10 of 20 jaar vertrokken bent. Niemand zegt je dat je jarenlang moet wachten op behandeling of schadevergoeding. Niemand zegt je dat je er in wezen alleen voor staat. Er zijn al zo veel zorgen, die onwetendheid en stress komt er nog eens bovenop. Mensen kunnen zich veel leed besparen als ze van bij de start weten hoe het er aan toe gaat", verklaart Stefan Proost de keuze voor zijn boek. "Het boek bevat enkele ervaringen met gerechtsdeskundigen, in eenvoudige woorden omschreven, zodat iedereen het kan begrijpen. Boven alles wil ik mijn vrouw het signaal sturen, dat haar lijden op deze manier misschien niet voor niets is geweest. Ik draag het boek dan ook op aan haar en mijn twee zonen," zegt Stefan Proost.

>> Meer info is te vinden op: https://info3701.wixsite.com/stopmisbruik/single-post/2017/02/14/Het-dossier-Vantorre-AXA-echtgenoot-Stefan-draagt-boek-op-aan-zijn-vrouw