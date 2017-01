E40 richting Gent in Oostkamp dicht door zwaar ongeval met vrachtwagen

In Oostkamp worden al enige tijd werken uitgevoerd, waardoor er maar twee van de drie rijstroken beschikbaar zijn. Omstreeks 13.30 uur is een vrachtwagen gebotst tegen de signalisatievoertuigen, die automobilisten waarschuwen voor de werken. De weg is er volledig versperd.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal aanhouden. Het Vlaams Verkeerscentrum geeft automobilisten de raad om de E40 tussen Brugge en Gent voorlopig volledig te vermijden, en om te rijden via de E403.

(Belga - Foto's Georges Debacker/JVM)