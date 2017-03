E40 in Beernem weer vrij na ongeval

Op het rechterrijvak van de autosnelweg zijn momenteel werken aan de gang. Een vrachtwagenbestuurder had dat blijkbaar niet opgemerkt en reed rond 9.30 uur vol tegen een signalisatievoertuig. Daardoor is de E40 volledig versperd. Er was absoluut geen doorgang waardoor de file erg snel aangroeit.

De bestuurder van de vrachtwagen raakte slechts lichtgewond, maar het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om zijn voertuig te takelen. Er staat richting kust al een file vanaf Aalter. Iedereen moest sowieso de snelweg in Aalter verlaten en een lokale omleiding volgen. Richting binnenland stond er op de E40 een kijkfile vanaf Oostkamp.

Iets na de middag was de weg weer vrij en kon het verkeer weer op gang komen.

(BELGA - Foto's MVN/GF)