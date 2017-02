Duikbedrijf Deco keert terug naar oude terreinen na verwoestende brand

De uitgebrande gebouwen in de Peraltastraat moeten plaats maken voor een nieuw, gemoderniseerd complex. "De droom is om in augustus terug op de oude terreinen operationeel te zijn", zegt bedrijfsleider Chris Lehouck.

De zware brand die op 11 augustus vorig jaar uitbrak in de gebouwen langs de Peraltastraat in Brugge, was door de enorme rookontwikkeling kilometers ver te zien. Het vuur ontstond accidenteel in de buurt van de compressoren in de werkplaats. De brandweer was de hele dag in de weer om na te blussen. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden uit vrees voor vrijgekomen asbest. Nu, zes maanden later, heeft het bedrijf de rug gerecht. Sterker nog: Deco is ambitieuzer dan ooit. Met het personeel schouder aan schouder, wil het gespecialiseerde duikbedrijf elke dag opnieuw streven naar topkwaliteit.

Personeel

"Natuurlijk was de brand een fikse aderlating. Daar bestaat geen twijfel over", vertelt de nieuwe bedrijfsleider Chris Lehouck. De feiten spraken dan ook voor zich. Niet alleen legde de vlammenzee de gebouwen volledig in de as, ook de gespecialiseerde machines - met een waarde van enkele miljoenen euro - gingen verloren in de brand. Als direct gevolg moest het duikbedrijf enkele grote bestellingen annuleren of 'on hold' zetten. Toch behielden de meeste klanten het vertrouwen in het bedrijf. Met reden, want amper enkele dagen na de brand richtte het bedrijf al een 'noodcomplex' op langs de terreinen van transportbedrijf De Sauter in de Pathoekeweg. Op die manier kon het werk, in de mate van het mogelijke, vrijwel meteen hervat worden. "Op dit moment vertoeven we nog steeds in dezelfde gebouwen. We zitten hier goed en kunnen het werk perfect aan vanop deze locatie", legt bedrijfsleider Chris Lehouck uit. "Maar zonder de inzet van het personeel was het nooit gelukt. De bedrijfsleider benadrukt verschillende keren het belang van de 20 personeelsleden in de heropbouw van Deco. "Op de drukste momenten kan ons personeelsbestand, aangevuld met freelancers, oplopen tot een veertigtal medewerkers. Het vast personeel is de hele tijd in dienst kunnen blijven. We hebben er alles aan gedaan om goed voor onze mensen te zorgen."

Nieuw complex

Als alles volgens plan verloopt, verhuist het personeel binnen enkele maanden opnieuw mee naar de oude locatie. De nodige bouwvergunningen zijn aangevraagd en architecten zijn ondertussen al druk bezig met het verder uittekenen van de plannen. Even werd getwijfeld om naar een andere locatie te verhuizen, maar uiteindelijk blijft Deco waar het was. "De droom is om in augustus terug operationeel te zijn vanuit de Peraltastraat", zegt Chris Lehouck. "Het is de bedoeling om alles volledig terug op te bouwen tot een modern complex. En wees maar gerust: we zijn ambitieuzer dan ooit en stellen alles in het werk om elke dag het beste van onszelf te geven."

(MM)