Drie maanden rijverbod na ongeval met twee doden in Lendelede

Een 41-jarige man uit Wevelgem, die op oudejaarsdag 2015 langs de Rijksweg in Lendelede een verkeersongeval met twee dodelijke slachtoffers veroorzaakte, is vandaag door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, een boete van 1.500 euro en een rijverbod van drie maanden. Volgens de politierechter week hij door stuurfouten af van zijn rijvak en kwam op het rijvak van de wagen van een 85-jarig koppel uit Waregem, dat uit de tegenovergestelde richting kwam, terecht. Waarom de man precies van zijn rijvak afweek, blijft onduidelijk. Er was geen overdreven snelheid of alcohol in het spel. Samen met zijn negenjarig zoontje dat in zijn wagen zat, raakte ook hij zwaargewond. Het bejaarde koppel overleed aan de opgelopen verwondingen. Als de Wevelgemnaar zijn rijbewijs zal willen terugkrijgen, zal hij moeten slagen voor het praktisch en theoretisch examen en medische en psychologische proeven.

(LSi)