Vrijdagavond brak er een kort maar hevig onweer uit boven Kemmel. Een blikseminslag vernielde het Franse oorlogsmonument in de Kriekstraat. De inslag was zeer hevig, brokstukken lagen tientallen meters ver in het veld. Het monument werd in 2014 nog gerestaureerd ingehuldigd. Maandag wordt gestart met de opruimwerken. Het monument zal hersteld worden. Er zijn ook twee gedenkstenen die de inslag overleefd hebben. Hoe lang de herstellingswerken zullen duren, is nog niet bepaald.

(JL - foto EF)