Bus van De Lijn even aan de kant door rookontwikkeling

Een alerte chauffeur van een bus van De Lijn merkte rook op aan de voorzijde van zijn bus. Hij zette de bus aan de halte op de Hille aan de kant en vroeg de passagiers om uit te stappen. Door de rookontwikkeling was er even paniek op de lijnbus. De brandweerploeg van Zwevezele kwam ter plaatse, maar die moest uiteindelijk niet ingrijpen. De rookontwikkeling was afkomstig van de remmen. De lijnbus was aan het einde van zijn rit en zo waren de passagiers aan hun eindbestemming en was ander vervoer niet nodig.

(NS/ foto Nele)