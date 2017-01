Brugse brandweerman nog steeds in kritieke toestand in ziekenhuis

De dertiger kwam net terug van zijn werk toen hij in aanrijding kwam met een personenwagen. Voor enkele brandweerlieden kwam ter plaatse een nachtmerrie uit toen ze Bram, hun collega, roerloos op het asfalt zagen liggen. "We hopen allemaal op het beste. De sfeer in de kazerne is bedrukt" zegt adjudant Luc Charels.

Bram Bervoet (33) uit Brugge had er woensdagochtend net een nachtdienst opzitten, toen het op de terugweg naar huis fout liep. De brandweerman reed zoals gewoonlijk met zijn motor langs de Pathoekeweg. Even voor 9 uur liep het ter hoogte van de Kolvestraat fout. Een personenwagen, die voorrang moest geven aan Bram, sloeg net voor de neus van de motard linksaf. De dertiger kon de wagen niet meer ontwijken, waarna het tot een aanrijding kwam. De klap was enorm. Voor enkele collega's van Bram kwam meteen daarna een nachtmerrie uit. Ze rukten uit naar het ongeval en zagen daar hun collega roerloos liggen. Toch sloeg de twijfel geen seconde toe en dienden ze ter plaatse meteen de eerste zorgen toe. Al snel werd duidelijk dat zijn toestand zorgwekkend was.

Sfeer bedrukt

De hele dag was het bang afwachten of Bram zijn zware letsels, onder meer aan zijn nek, zou overleven. In de Brugse brandweerkazerne kwam het nieuws van het zware ongeval hard aan. "Bram is al zeven jaar actief bij de Brugse brandweer, waarvan twee als beroepskracht. Hij is echt gepassioneerd", getuigt sergeant Olivier Van Damme. "De berichten die wij horen over zijn toestand zijn niet zo positief. Al hopen we uiteraard nog altijd op het beste. Het is voor iedereen bang afwachten."

Volgens zijn collega's is Bram Bervoet een ervaren motorrijder en kwam hij steevast met zijn motor werken. "Natuurlijk is de sfeer in de kazerne bedrukt en maakt iedereen zich zorgen", gaat adjudant Luc Charels verder. "Net voor het einde van zijn dienst werd Bram nog opgeroepen voor een ambulancerit. Normaal zat zijn werkdag erop om 8 uur, maar door de interventie liep dat wat uit. We hopen dat het goedkomt. Ook voor zijn collega's is het uiteraard zeer moeilijk te verteren. Enkele onder hen zijn ter plaatse gegaan bij het ongeval, waaronder een goede vriend van Bram. Hij is ook nog zo jong. Het is een pijnlijke situatie."

Babbelen

Het is algemeen bekend dat brandweermannen onderling één grote familie vormen. Ook in Brugge is dat het geval. "We hebben verschillende keren de koppen bij elkaar gestoken en gepraat over het ongeval. Onder de collega's is het natuurlijk gespreksonderwerp nummer één. Wie nood heeft aan een babbel, kan daarnaast steeds terecht bij onze begeleiders", vertelt de adjudant. De ploeg waar Bram steevast mee werkte, moet vrijdagochtend voor het eerst terug aan de bak. Voor hen zal er opvang voorzien zijn om over het ongeval te kunnen praten. Het parket van Brugge stelde een verkeersdeskundige aan. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er van overdreven snelheid bij de motorrijder geen sprake was.

(MM - Foto MM)