De brandweer van Blankenberge werd even na 11 uur opgeroepen voor een gaslek op de hoek van de Karel Deswertlaan en de De Smet de Naeyerlaan. Het probleem bevond zich volgens de melding bij een put in de weg die was gemaakt voor wegenwerken. Eenmaal ter plaatse deden de brandweermannen een grondige inspectie. Al snel bleek het om een loos alarm te gaan. De situatie was dan ook snel onder controle. De spuitgasten konden snel terugkeren naar de kazerne.

(MM)