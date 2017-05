De brandweer van Blankenberge werd even voor 21 uur opgeroepen naar de Zeedijk. In een appartementsgebouw was het brandalarm afgegaan, waardoor de hulpdiensten opgetrommeld werden. Eenmaal ter plaatse deden de aanwezige brandweerlui een grondige controle van het gebouw.

Na 20 minuten zoeken bleek er van een brandhaard geen sprake. Het is niet duidelijk waarom het alarm afging.

(MM)