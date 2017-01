Er was een oproep binnengekomen voor een uitslaande schuurbrand. Bij aankomst in de Egemseveldweg bleek dat de brand zich niet daar bevond, maar in de Grootveldstraat. Toen de brandweer zich naar de juiste locatie begaf, bleek het te gaan om een hoop afval die in brand stond. De spuitgasten blusten het vuur en keerden huiswaarts.

(TVR)