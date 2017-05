De brandweer kwam ter plaatse om een meting uit te voeren. De bedienden van het Brugse Vrije die aan het werk waren, moesten hun kantoren verlaten en werden op de Burg opgevangen. Na controle werden de gebouwen vrijgegeven en kon iedereen terug aan de slag. De oorzaak heeft te maken met de keuring van de gasinstallatie dinsdagmorgen. Vermoedelijk was er nog een minimale hoeveelheid gas in de kelder blijven hangen. Er was echter nooit gevaar.

(JVM)