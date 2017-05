De brandweer van Gistel en Torhout werden opgeroepen voor een brand langs de Schipleedstraat in Bekegem. Ter plaatse bleek het om een afvalbrand te gaan. Een boer had er afval en hout in brand gestoken, maar dat liep wat uit de hand. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar bleef nog een tijd ter plaatse om na te blussen.

(DJ / foto DJ)