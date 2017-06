Donderdagavond werd een brand opgemerkt in de gemeenschapszaal D'Oude Schole" in de Bovekerkestraat. De brand ontstond in een bijgebouwtje naast de school. Het vuur was snel onder controle. De brandweer van Koekelare kreeg versterking van de post Kortemark die ter plaatse kwam met een ladderwagen. De post Leke stuurde een commandowagen en een autopomp ter plaatse. Over wat de oorzaak van de brand is tast men nog in het duister.

(psd)