Een jonge patiënt had er op zijn kamer zijn matras in brand gestoken. Dat zorgde voor danig veel rook in het gebouw, dat beslist werd de bewoners over te brengen naar een andere afdeling. Het vuur kon al bij al snel worden geblust en iedereen mocht na enige tijd terugkeren naar zijn kamer. De brandstichter werd met een rookvergiftiging en lichte brandwonden aan de handen naar het ziekenhuis afgevoerd.

(FJA)