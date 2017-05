Woensdagmorgen ontstond in een Poperingse elektriciteitskabine een brandje na een ontploffing. Heel wat straten in de Hoppestad zitten daardoor zonder elektriciteit. "Eandis probeert het probleem zo vlug mogelijk op te lossen", laat de stad weten via Twitter.

