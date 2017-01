De brand woedde in een nieuwe verkaveling in de Gapaardstraat. Bij aankomst werd de brandweer geconfronteerd met een uitslaande brand. Die bleek te woeden in een tuinpaviljoen van een nieuwbouw woning. De brandweer was een tijdlang in de weer om het vuur onder controle te krijgen. De eigenlijke woning liep geen schade op. Het is nog onduidelijk wat de brand precies heeft veroorzaakt.

(MI-foto Frank)