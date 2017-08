Brand in Eernegem is aangestoken: "Iemand heeft het op mij gemunt"

Dinsdagavond brak brand uit op het industrieterrein langs de Fabrieksweg in Eernegem. Twee wagens van de Mazda- en Daihatsu-garage Hoverbeke stonden in lichterlaaie. De vlammen sloegen over naar het dak van het aanpalende gebouw, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het parket van Brugge onderzoekt of...