De brandweer had de situatie snel onder controle. "Het was in elk geval dringend nodig dat we ter plaatse waren. Zelfs de leuning van de trap naar boven begon al te smeulen", zegt brandweerkapitein Redgy Duinslaeger.

Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. De kledingzaak bleef na het incident dicht. Ook de aanpalende cocktailbar Siësta in de Wittenonnestraat moest een tijd dichtblijven, omdat de brandweer de aanwezigheid van CO had vastgesteld in het gebouw.

(DJ)