Bouwvakker bedolven onder zware bouwplaat in Ingelmunster

De feiten speelden zich rond 9.30 uur af in de Handelsstraat in Ingelmunster, langs de oevers van het kanaal Roeselare-Leie. Op de voormalige terreinen van Desmaco werkt het Izegemse bouwbedrijf Romel er momenteel aan de residentie De Barge, in opdracht van ontwikkelaar Bordes. Op de site moeten twintig luxe-appartementen en dertig ondergrondse garages verschijnen.

Bjorn Boone was met enkele collega's aan het werk op de tweede verdieping van een gebouw toen een betongewelf plots instortte. Hij viel acht meter de diepte in en kreeg een betonplaat van drie ton op zich. De man lag op zijn buik en had een hoofdwonde.

De hulpdiensten werden in eerste instantie opgeroepen naar de Mandelstraat in Ingelmunster, terwijl het de Handelsstraat was. Uiteindelijk waren ze toch snel ter plaatse en het slachtoffer kon snel gelokaliseerd worden.

(PADI)