Daarbij werden ook elektriciteitskabels afgerukt. Omdat de boom dwars over de rijbaan kwam te liggen, was er een tijdlang geen verkeer mogelijk. De brandweer kwam ter plaatse en riep de hulp in van de stadsdiensten om de boom te verzagen en de weg terug vrij te maken. Ook technici van Eandis kwam ter plaatse en had enkele uren werk met het uitvoeren van de nodige herstellingswerken.

Omstreeks 18 uur was de weg terug vrij.

(NDZ)