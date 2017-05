Bewoonster slaagt erin zelf keukenbrand te blussen

De brand ontstond nadat de bewoonster een pot op het vuur had gezet en deze even uit het oog verloor, waardoor het vuur in de plan sloeg en zich uitbreidde naar de dampkap. Toen de vrouw het vuur opmerkte, probeerde ze meteen zelf te blussen. De brand was bij aankomst van de brandweer zo goed als geblust.

Tijdens deze bluspoging liep de bewoonster wel lichte brandwonden op, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. De schade in het appartement bleef uiteindelijk beperkt tot de dampkap. De flat blijft bewoonbaar.

(NDZ)