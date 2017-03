Bewoonster laat het leven bij brand in Blankenberge, vuur zou aangestoken zijn

In de Koninginlaan in Blankenberge is in de nacht van dinsdag op woensdag een dodelijk slachtoffer gevallen bij een brand die in de slaapkamer ontstond. R.B., geboren in het jaar 1945, zou alleen in haar appartement op de tweede verdieping verblijven. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat.

De brand zou rond 5 uur ontstaan zijn. De branddeskundige is formeel: de brand in Blankenberge is opzettelijk aangestoken. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart.

