Bewoners van acht huizen geëvacueerd bij brand in centrum Marke

Zondagavond kreeg de brandweer om 22.12 uur een oproep voor een uitslaande brand in een loods bij een woning in de Marktstraat in het centrum van Marke. De brandweer was onmiddellijk ter plaatse en kon vaststellen dat de vlammen reeds uit de loods sloegen. Er werd help ingeroepen van naburige korpsen.

De bewoners van acht huizen vlakbij werden uit voorzorg geëvacueerd. Zij worden opgevangen in de brandweerkazerne van Marke in de Rekkemsestraat. Er zijn geen gewonden.

De brand was om 00.32 uur onder controle.