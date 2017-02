Bestuurster in kritieke toestand nadat ze in gracht belandde in Alveringem

Haar wagen kwam in de gracht terecht en de brandweer van Zuid-IJzer werd ter plaatse gestuurd. De MUG van AZ West verzorgde de gewonde vrouw ter plaatse, waarna ze naar het ziekenhuis in Veurne werd overgebracht. Daar verslechterde haar toestand dinsdag, momenteel verkeert ze in kritieke toestand.

Langs deze weg tussen Beveren en Roesbrugge gebeuren regelmatig ongevallen. Het is er ook echt donker en er zijn heel wat korte bochten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

(JT - Foto JT)