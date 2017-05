In Oostende gebeurde omstreeks 19 uur vrijdagavond een zwaar verkeersongeval. Een dertiger kwam met zijn Renault Scenic uit de Eendrachtstraat en had voorang moeten verlenen aan een Seat, eveneens bestuurd door een dertiger, die uit de Gelijkheidstraat kwam. Dat gebeurde echter niet, waardoor een botsing onvermijdelijk was. De brokstukken lagen metersver en beide wagens dienden getakeld te worden. Niemand raakte bij het ongeluk gewond.

(JRO)