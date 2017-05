Bestuurder zwaargewond na klap tegen vrachtwagen in Kemmel

Een Franse bestuurder verloor de controle over zijn wagen en plofte frontaal op een aankomende vrachtwagen. De klap was enorm. De Peugeot van de Fransman werd een tiental meter achteruit geslingerd en de chauffeur zat gekneld in het voertuig. De MUG-helikopter en de brandweer kwamen ter plaatse en konden de persoon bevrijden. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis. De Kemmelstraat werd afgesloten voor alle verkeer, omdat het parket nog ter plaatse moest komen.

