Een chauffeur reed een laan in en stuurde zijn auto de berm in. De agent die van dienst was verduidelijkt. "De chauffeur werd onwel in zijn voertuig. Het gaat hier niet over een echt verkeersongeval, maar om een medisch ongeval." De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Er was niemand anders bij dit voorval betrokken.

(NS - Foto Nele)