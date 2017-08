Bestuurder parkeerde gehavende wagen na ongeval met vluchtmisdrijf in Knokke gewoon voor de deur

.

Zondagnacht raakte een fietser zwaargewond bij een ongeval in de Lippenslaan in Knokke. Een achttienjarig meisje op de fiets dat met een groepje vrienden op stap was, werd er aangereden door een grote terreinwagen, een Mercedes G-klasse. Het meisje werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen aan de beterhand. De bestuurder van het voertuig pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon de inzittende identificeren en trof die thuis aan. De gehavende wagen stond gewoon voor de deur geparkeerd.

De wagen is eigendom van Deborah Dell'Anno, van de bekende Knokse horecafamilie, maar het onderzoek wees uit dat zij op het moment van het ongeval niet achter het stuur zat. De wagen werd bestuurd door haar vriend, zij zat zelf als passagier naast hem. Haar vriend legde een ademtest af, maar die bleek negatief.

(PDV)